قطاع الأعمال: تحصيل 11 مليار جنيه شرط صرف مستحقات مساهمي الحديد والصلب

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حقيقية طرح أراضي شركة الحديد والصلب بحلوان للبيع في مزادات عالمية.

وأكد هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء: “انتهينا من صرف التعويضات لأول ٥٠٠ عامل بشركة الحديد والصلب من إجمالي ٦ آلاف عامل، وجار العمل على إنهاء صرف المتبقين لإنهاء هذا الملف تماما”.

وتابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه لم يتم صرف أي مستحقات للمساهمين إلا بعد تحصيل ١١ مليار جنيه، وربع قيمة المستحقات التي على الشركة.

وأشار هشام توفيق، إلى أن ترتيب الأولويات للإنفاق من ثمن بيع أرض الشركة، تعويضات العمال ثم الديون ثم المساهمين.