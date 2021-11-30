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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفضل التكنولوجيا الزراعية.. الصين تحتل قائمة أغنى مزارعين في العالم

الزراعة
الزراعة

عندما يتعلق الأمر بالمزارعين عادة ما يفكر الناس في العمل الشاق والظهور المنحنية لحراثة  وزراعة الأرض. لكن في عالمنا الحالي تحوّل البعض إلى أثرياء بفضل التكنولوجيا الزراعية والإدارة المبتكرة.


وفي قائمة "فوربس" العالمية للأثرياء يوجد خمسة مزارعين صينيين في الأسماء العشرة الأولى لأثرى المزارعين إلى جانب مزارعين من عدة دول أخرى، وذلك حسبما نشرت "صحيفة الشعب اليومية أونلاين" الصينية، (الثلاثاء).


وحسب الصحيفة، جاء باو هونغ شينغ في المركز العاشر بقائمة فوربس لأثرى المزارعين، ويبلغ صافي ثروته 1.3 مليار دولار أمريكي ويمتلك إحدى أكبر الشركات الزراعية الخاصة في الصين بمقاطعة جيانغشي. أما فو قوانغ مينغ، المصنف التاسع، فهو رئيس شركة شنغنونغ للتنمية الزراعية، وتبلغ ثروته 1.5 مليار دولار أمريكي. وقد بدأ مشواره في صناعة الدواجن، وشركته مورد الدجاج لمطاعم كنتاكي في الصين.


وفي المرتبة الثامنة، حل تشين ينجلين، الذي يملك شركة مويوان للأغذية العملاقة. وقد مكنته هذه الشركة من تجميع صافي ثروة بـمليار دولار أمريكي. وحل في المرتبة الثانية من القائمة ليو يونغ هاو رئيس مجموعة "نيو هوب، بمجال تربية الحيوانات. وقد وصل ليو يونغ هاو وعائلته إلى قمة صناعة الثروة الحيوانية بصافي ثروة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكي.


وتصدّر القائمة ليو يونغ شينغ الأخ الأكبر لليو يونغ هاو ويبلغ صافي ثروته 6.6 مليار دولار أمريكي، وهو يحتل المرتبة الأولى بين أغنى المزارعين في العالم.

الزراعية التكنولوجيا والإدارة المبتكرة الأرض العمل الناس

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