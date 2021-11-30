أجواء احتفالية في الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين | شاهد

رصدت كاميرا " دي إم سي " الأجواء الاحتفالية لليلة الختامية لمولد الإمام الحسين .

وهنأ أحد شيوخ الطريقة الصوفية المصريين بمولد الامام الحسين ، موضحا أن العودة كانت قوية بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا .

ويختتم أبناء الطرق الصوفية، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بذكرى مولد الحسين وقدوم رأسه الشريف إلى مصر، واستقرارها بمسجده داخل قاهرة المعز.

ويحرص أبناء الطرق المختلفة على إحياء الذكرى ضمن الاحتفالات الشعبية فرحاً بسيد شباب أهل الجنة وسبط المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يتهيأ عموم المنشدين لإحياء الليلة الختامية المقرر أن تمتد لفجر الليلة الكريمة، وسط إجراءات الضيافة المعتادة داخل الخدمات التي يقوم عليها نواب ومريدو الطرق الصوفية والنفحات التي يحرص أصحابها على توزيعها على محبي الإمام الحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.