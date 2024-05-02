الأمن تكثف جهوده لكشف غموض مقـ.تل صغيرة بطـ.عنات نافذة في أسيوط

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط جهودهم لكشف غموض وصول صغيرة جثة هامدة وبها عدة طعنات نافذة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي، بوصول طفلة يبلغ عمرها 3 سنوات، جثة هامدة عن طريق الإسعاف.

انتقل على الفور للمستشفى، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وبالفحص والمعاينة تبين، أن الطفلة تدعى قمر. ع. م. م، 3 سنوات، من عزبة التحرير بمركز ديروط، وبها طعنات، ويوجد شبهه جنائيه في وفاتها.

تم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.