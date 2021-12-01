قناة إسرائيلية.. سبب تراجع "بي إن سبورتس" عن تشفير كأس العرب

تراجعت شبكة بي إن سبورتس القطرية، عن تشفير مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مجموعة beIN الإعلامية فتح قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2 عند بث مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ بشكل مجاني.

وأكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج :"بوكس تو بوكس" على فضائية "ETC أن ادارة شبكة قنوات بين سبورتس القطرية أعلنت التراجع رسميا عن اذاعة مباريات كأس العرب على قنواتها المشفرة، وبالفعل تمت اذاعة المباريات أمس الثلاثاء على قنواتها المفتوحة.



وأضاف شبانة أن قرار بين سبورتس جاء بعد موجة غضب عارمة من الجماهير العربية عقب اعلان قناة اسرائيلية مفتوحة نقل البطولة بدون تشفير ما اضطر قطر لاتخاذ قرار نقل البطولة عبر القنوات المفتوحة قبيل انطلاق البطولة بدقائق.

وتحتضن قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

مجموعات بطولة كأس العرب:



المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان

نظام بطولة كأس العرب 2021:



يتأهل أول ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي بنظام خروج المغلوب.