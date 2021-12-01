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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تم تطعيم جميع الموظفين بالدولة؟.. الحكومة ترد

كورونا
كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تطعيم جميع الموظفين بالدولة، مؤكدًا أنه على مدار الـ 15 يومًا الماضية تم تطعيم الجميع بلقاح كورونا.

 

وأضاف سعد خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا توجد حالات امتناع عن العمل، أو الامتناع عن الحصول على لقاح كورونا.

 

وكشف أن هناك 42 مليون جرعة لم تستخدم بعد من مختلف اللقاحات، ولذلك تم النزول بالسن لتطعيم عدد كبير من المواطنين.

 

ولفت إلى أن قرار منع الدخول لا يطبق على محطات المترو، ولكن على المواطنين ارتداء الكمامة، مؤكدًا:"اللى مش هيكون ملتزم بالكمامة سيدفع غرامة فورية 50 جنيهاً".

 

وكشف أن الحصول على الشهادة الإلكترونية المؤمنة التي تثبت تلقى اللقاح والتي تصدر عن دار الوثائق المؤمنة بأقل من 50 جنيهًا، وأن من لديه موقف من التطعيم عليه استخراج مسحة كورونا قبل 72 ساعة من موعد تقديمها، لافتا إلى أنه يستخرج المسحة على حسابه الخاص وتكون نتيجتها سلبية.

وأردف نادر سعد، أن هناك 30 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما حصل 16 مليونًا على الجرعتين.

وأكد  سعد أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا من 12 إلى 15 عاما ليس إلزاميًا، ويبدأ أولياء الأمور تسجيل رغباتهم بتطعيم الأولاد، لافتا إلى أن هذه الفئة تحصل على جرعة واحدة من اللقاح وهي فايزر فقط.

 

تطعيم لقاح كورونا كورونا لميس الحديدي محطات المترو

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