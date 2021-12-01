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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: الرئيس السيسي أحدث نوعًا من التوازن في العلاقات المصرية الخارجية|فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة اسكندرية

أكد الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الصراع في الشرق الأوسط مستمر وسيظل لان الموارد محدودة والمتطلبات غير محدودة.

 

وأضاف مصطفى الفقي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن روسيا كانت تعتقد أن نفوذها في المنطقة جاء من بوابة مصر، لافتا إلى أن روسيا ماطلت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات لكي توافق على تسليح الجيش المصري قبل حرب أكتوبر.

 

وتابع الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر دولة مواجهة ولا تدعم اي اللاعيب في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث نوعا من التوازن في العلاقات المصرية الخارجية.

 

وأكمل الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر تجد راحة اكبر في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية اكثر من روسيا، ووزارة الدفاع الأمريكية هي المدافع عن العلاقات بين مصر وأمريكا.


وأردف الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لا توجد صداقة بين الدول الكبرى ولكن توجد مصالح دائمة، ومن الضروري دعم أفريقيا لأنها تعاني من الظلم، مستدركا أن التكامل المصري السوداني كان في أفضل حالاته في عهد نظام نميري، و أعداء التكامل المصري السوداني كثيرون.


 

مصطفى الفقي اخبار التوك شو عبدالفتاح السيسي الشرق الاوسط مكتبة الاسكندرية

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