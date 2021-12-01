تعليقا على"تمور وحليب".. نقابة الموسيقيين: لا نملك سلطة المنع خارج مصر

علق مصدر بنقابة المهن الموسيقية، على إحياء ثلاثي المهرجانات الشهير حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال حفلات بموسم الرياض، التي تصدرت أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن غناء حمو بيكا وحسن شاكوش لا يتناقض مع قرار وقفهما وسحب تصاريحهما داخل مصر.

وأكد المصدر على أن النقابة لا تملك سلطة على الحفلات خارج مصر، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد، وأنهم مازالوا ممنوعون من الغناء في الداخل في كل الأماكن.

ووصف المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد، تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" من "خمور وحشيش" إلى "تمور وحليب" لا يغير من وضعهم وقرارت النقابة ولا يستحق التعليق عليه.

عمر كمال في موسم الرياض

نشرمطرب المهرجانات عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفله الأخير بـ موسم الرياض ، خلال غناءه على المسرح .

وخلال الفيديو ظهر عمر كمال و يغير فى كلمات أغنية “ بنت الجيران ” ممازحاً الجمهور ، حيث أستبدل كلمات الأغنية : واشرب تمور وحليب " .

وكان قد شارك مطرب المهرجانات، عمر كمال، فيديو راقص، جمعه بالمطرب حسن شاكوش، ونشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال مع المطرب حسن شاكوش خلف كواليس احتفاليات موسم الرياض، وعلق كمال علي الفيديو: "لما تهبد أنت وصاحبك ف الامتحان وتنجحوا ".

وسبق أن نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة له مع حسن شاكوش، من داخل الطائرة المتجهة الى السعودية، لـ احياء حفل فى موسم الرياض.

وحرص مغني المهرجانات عمر كمال على التعليق على خبر نشرته الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد، عن تغييره كلمات مهرجان "بنت الجيران" في حفله بموسم الرياض أمس.

وعلق عمر كمال على عنوان خبر صدى البلد " أشرب تمور وحليب .. عمر كمال يستبدل كلمات بنت الجيران بالسعودية"، قائلا:" بنفذ تعليمات النقابة ومش بقول الكلمتين وكمان لايقين في السعودية أطهر أرض".