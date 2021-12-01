مدرب كرة قدم يستدرج لاعبا ويعتدى عليه في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط مدرب كرة قدم بأحد مراكز الشباب ، بتهمة استدراج لاعب و الاعتداء عليه جنسياً داخل منزله.

تلقت اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد بضبط مدرب كرة قدم بمركز شباب ، استدرج لاعب صغير فى السن و اعتدى عليه جنسياً داخل منزله.

تبين من التحريات الأولية ، أن اللاعب صغير السن وكان يعانى من إصابة فى القدم ، فأوهمه المدرب بالتوجه معه للمنزل لعلاج الإصابة ، إلا أنه اعتدى عليه جنسياً.

جارى التحقيق مع المدرب المتهم فى الواقعة و إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صدق الواقعه من عدمها.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.