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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدرب كرة قدم يستدرج لاعبا ويعتدى عليه في قنا

ضبط مدرب كرة قدم
ضبط مدرب كرة قدم

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط مدرب كرة قدم بأحد مراكز الشباب ، بتهمة استدراج لاعب و الاعتداء عليه جنسياً داخل منزله.

تلقت اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد بضبط مدرب كرة قدم بمركز شباب ، استدرج لاعب صغير فى السن و اعتدى عليه جنسياً داخل منزله.

 

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تبين من التحريات الأولية ، أن اللاعب صغير السن وكان يعانى من إصابة فى القدم ، فأوهمه المدرب بالتوجه معه للمنزل لعلاج الإصابة ، إلا أنه اعتدى عليه جنسياً.

 

جارى التحقيق مع المدرب المتهم فى الواقعة و إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صدق الواقعه من عدمها.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا لاعب مدرب كرة قدم اعتداء جنسي استدراج لاعب مركز شباب

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