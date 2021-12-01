خليجي و3 أفارقة.. كأس العرب تتأرجح بين أقدام 4 منتخبات

بعد انتهاء معظم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب، باتت التوقعات تؤكد ترشيح منخبات بعينها للظفر باللقب في النسخة الأقوى من البطولة.

كأس العرب 2021 المعتمدة من fifa

وانطلقت بطولة كأس العرب 2021 أمس في الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا بينها منتخب مصر الذي يغيب عنه اللاعبون المحترفون في أوروبا.

وتعتمد قطر أعلى مستويات التنظيم والتكنولوجيا في التفاصيل التنظيمية للبطولة التي تُعد بروفة عملية لكأس العالم 2022 الذي ينطلق لأول مرة من خلال تنظيم عربي.

واستطاعت قطر أن تحصل على الاعتماد الرسمي من فيفا لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، كنسخة استثنائية وهامة ربما لن تتكرر مرة أخرى.

منتخب مصر هزيل

ودخل منتخب مصر بقائمة لاعبين محليين منتقاة وفقًا لوجهة نظر المدير الفني كارلوس كيروش، الذي صرّح أن البطولة تجربة مفيدة لـ لاعبي مصر.

وانتهت اليوم مباراة مصر ضد المنتخب اللبناني، حيث ظهرت مصر بمستوى أقل من المتوقع، بخط هجومي هزيل بقيادة مروان حمدي ومحمد شريف، وفشلت مصر في التسجيل سوى من خلال ضربة جزاء سددها أفشة وكانت قريبة من حارس لبنان الذي تألق خلال المباراة.

وعانى منتخب مصر من سوء مستوى لاعبين كُثر في مراكزهم بداية من الهجوم الذي ضم مروان حمدي، وشريف الذي أضاع فرصًا عدة للتسجيل، ومنتصف الملعب الذي فشل في صناعة اللعب واختراق دفاعات وحارس لبنان.

وتضاءلت التوقعات بشأن تتويج منتخب مصر بالبطولة مع المستوى الذي ظهر به أمام لبنان اليوم.

منتخبات مرشحة للبطولة

المنتخب الجزائري على الرغم من غياب أكثر من 5 لاعبين محترفين عن صفوفه لكنه كشّر عن أنيابه اليوم بالفوز على منتخب السودان بـ 4 أهداف مع الرأفة، وأكد التوقعات بأنه المرشح الأول للبطولة.

منتخf تونس فاجأ الجميع بمستوى هجومي رائع وتمكن من دك دفاعات موريتانيا بخماسية ليبعث رسالة رعب وتهديد لكل المنافسين.

أما منتخب قطر فاستطاع تخطي منتخب البحرين للمرة الأولى منذ 13 سنة، ليثبت أحقيته بالترشح لنيل لقب هذه البطولة خاصة وأنه المنتخب الحائز على لقب أمم آسيا.

ويتبقى رابع المنتخبات القوية المرشحة للبطولة، منتخب المغرب الذي قسا على فلسطين بثلاثية، في مجموعة يتسيدها المغاربة تاريخًا وأرقامًا تضم كل من السعودية والأردن أيضًا.