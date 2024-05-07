رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم|ترقبوها قريباً

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي على الانترنت قريباً.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر مايو الجاري، ثم سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 “الورقية” للمديريات التعليمية استعدادا لتسليمها للطلاب في المدارس قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتقوم حالياً كنترولات الثانوية العامة 2024 حاليا بمراجعة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة 2024 الموجودين على مستوى الجمهورية لتوزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 والمسجلة في استمارة الثانوية العامة 2024.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2024 من تجاهل استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 الورقية، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكتفي الطالب بالنسخ الإلكترونية من أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 التي ستعلن على موقع وزارة التربية والتعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن وجود أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 الورقية مع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 مهم للسماح لهم بخوض امتحانات الثانوية العامة 2024.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن يتمكن جميع طلاب الثانوية العامة 2024 بمجرد الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وبعد إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا، سوف يتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في شكل نسخ ورقية يداً بيد في جميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا