عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي ب 53 جنيها للكيلو.. تراجع كبير في أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

صدى البلد

واصلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 7\5\2024 التراجع في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، ضمن نشرته الخدمية. 

وهبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 53 و59 جنيها للكيلو بعد أن كان يتراوح ما بين 80 و85 جنيها. 


وتراوح سعر قشر البياض بين 110 إلى 150 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 75 و 115 جنيها للكيلو. 

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 140 و 175 جنيها للكيلو. 

وتراوح سعر السمك الموسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن ١ بين 90 و140 جنيه للكيلو. أما البربون ٢ فتراوح بين 65 و75 جنيها.

أما السمك البوري ١ فتراوح بين 100 و 150 جنيها أما البوري ٢ فتراوح بين 85 و95 جنيها. 

وكانت قد بدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى خليها تعفن منذ عدة أيام في عدد من المحافظات على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

وعلق عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أسعار الأسماك انخفضت  في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تسبب في ارتفاع الأسعار.

اسعار الاسماك أسعار الاسماك والمأكولات البحرية اسعار الاسماك اليوم الاسماك البلطى المأكولات البحرية السمك البوري حملات المقاطعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

ترشيحاتنا

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر

10 أخبار سارة لطلاب المدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات التيرم الثاني

مصر تدين العمليات العسكرية في رفح وتدعو إسرائيل للابتعاد عن سياسة حافة الهاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ