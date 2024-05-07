هيروين وحشيش.. القبض على تجار مخدرات بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية بكفرالشيخ .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن كفرالشيخ قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة (سيدى سالم) بمديرية أمن كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

كما تم القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين) وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين).

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (250 جرام لمخدر الهيروين) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (550 ألف جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.