مهندس مرور وطبيب شرعي| عصام صاصا هرع لنجدة صديقه.. والضحية عائد من عزاء| كواليس الحادث

تطورات وتفاصيل جديدة شهدتها واقعة ضبط عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات مع مطرب المهرجانات عصام صاصا المتهم بصدم شخص على الطريق الدائري بنطاق دائرة قسم الطالبية.

حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا، مع عرضه باكر على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

ورصدت صور آثار الحادث الذي أودى بحياة المجني عليه في حال، حيث أظهرت الصور تهشم الجزء الأمامي من السيارة التي يقودها مطرب المهرجانات عصام صاصا، حيث أدت السرعة الزائدة إلى حدوث تلفيات شديدة بمعظم السيارة وخاصة الجزء الأمامي.

وقررت النيابة، عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الحادث.

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة؛ لفحص سيارة عصام صاصا وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث؛ لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الاثنين، على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، بحجز السيارات في قسم شرطة الطالبية.

ترحيل صاصا إلى سراي نيابة العمرانية

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، والتحفظ على سيارته واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية ووضع السيارة بحجز السيارات بالقسم، وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصابته جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشف معاذ مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا، حقيقة القبض عليه على خلفية اتهامه بالتسبب في حادث مروري ما أسفر عن سقوط مصاب أعلى دائري المنيب.

وقال "معاذ"، في تصريحات خاصة له، إن عصام صاصا كان انتهى من عمله في إحدى الحفلات في المعادي، وأثناء عودته إلى منزله، على الطريق أعلى دائري المنيب، شاهد سيارة أحد أصدقائه الذي كان ضمن المتواجدين معه في الحفل، خلال انقلابها على الطريق.

وأشار "معاذ"، إلى أن عصام صاصا ما أن رأى سيارة صديقه هرول مسرعًا نحو السيارة، للاطمئنان على صديقه، موضحا أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان، و اصطحبت مطرب المهرجانات إلى قسم الشرطة، للاستماع إلى أقواله، "متقبضش عليه بيستمعوا لأقواله بس حول الحادث".

أقوال عصام صاصا وأهل الضحية

من جانبه، أدلى مطرب المهرجانات عصام صاصا بأقواله أمام النيابة في واقعة دهسه شاب أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وقال إنه فوجئ بالضحية يعبر الطريق أمامه أمام مطلع المريوطية للقادم من اتجاه المنيب، مضيفًا "مكنش قصدي أخبطه".

وأضاف عصام صاصا في التحقيقات أنه لم يهرب بعد دهسه للشاب، وأنه توقف بجانبه للاطمئنان عليه وإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة "أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت"، ولفت إلى أن الشاب كان يعبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة في "طلعة" وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وقالت والدة الضحية إنه كان يسعى للإنفاق على أولاده الأربعة "عنده بنتين على وش جواز وولدين.. عايزه حق ابني".

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة السائق عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهري، وإعداد تقرير بالوفاة.

تفاصيل دفن جثمان أحمد مفتاح

الجدير بالذكر، أن وسط ظلام دامس، دُفن جثمان أحمد مفتاح، سائق، ضحية حادث الدهس بسيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، أعلى الطريق الدائري صباح أمس الإثنين، ناحية منطقة الطالبية بالجيزة.

جثمان «مفتاح»، الرجل الأربعيني، رقد تحت التراب بمقابر الأسرة في عزبة خليل الجندي في الفيوم، ومن مستشفى الهرم حُمل داخل سيارة بعد الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن إلى مثواه الأخيرة.

وأمام المستشفى كانت زوجة أبيه التي ربته بعد وفاة أمه، تولول بصراخها: «دخولني على ضنايا، شوفته مكنتش مصدقة إنه راح»، فيما يحاول شقيقيه «محمد»، و«جمعة»، التماسك، قائلين إن شقيقهما ضحية مطرب المهرجانات كان «الكل في الكل» بالنسبة إلى أفراد الأسرة، فلم يترك أحدًا في محنة إلا وكان سندًا له.

وقال بلال عبدالسلام، ابن عم الضحية، إن «مفتاح» قبل وفاته بساعات كان عائدًا من عزاء لدى أحد أقاربهم، فهو صاحب واجب ولا يتأخر عن تقديمه أبدًا، لافتًا إلى أن الضحية بعد انتهائه من عمله على «ميكروباص» وأثناء تسليمه الوردية لزميله، توجه إلى عمل ثانِ بأحد المصانع لتحسين دخله، وكان يمر عصام صاصا بسرعة جنونية بسيارة ودهس المجني عليه، ووفق شهود عيان كاد يهرب لولا تحفظ الناس عليه لحين وصول الشرطة.

وتابع عبد السلام وأبناء عمومته وأفراد أسرة «مفتاح»: «لا تصالح مع المتهم بأي شكل» قبل أن يؤكدوا على عدم تواصل مدير أعمال مؤدي المهرجانات معهم، لافتين لو حصل سوف نرفض الأمر جملةً وتفصيلًا، لأنه المتهم بالقتل الخطأ تسبب في يُتم 5 أطفال- 3 بنات وولدان.

وفي النهاية، أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ، كما استعجلت ورود نتيجة تحليل المخدرات للمتهم لبيان تعاطيه أيةً مٌسكرة أثناء قيادة السيارة من عدمه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.