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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تطور عاجل لأزمة رفح ومخاطر لا تتخيلها من الفسيخ ومفاجأة في حادث عصام صاصا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد أبرزها من خلال التقرير التالي:

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مجرم والشعب هو من يدفع الثمن
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن حماس لديها حماقة سياسية، مشيرا إلى أنه لا قيمة لأي قيادة سياسية تغامر بمصالح شعبها لمصلحتها الشخصية.

 

أول رد من إسرائيل لموافقة حماس على وقف إطلاق النار.. فيديو
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن  تقارير إعلامية عن مصدر إسرائيلي، أن الأمر الآن رهن برئيس الوزراء نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار .

المتحدث باسم معبر رفح: الاحتلال أغلق كرم أبوسالم أمام الشاحنات ومنع المساعدات
أكد وائل أبو عمر، المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اغلقت منذ أمس معبر كرم أبو سالم امام شاحنات المساعدات التي ترغب في توصيل المساعدات لغزة، مما أدى لنزوح أكثر من مليون فلسطيني لمنطقة رفح.

 

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودا إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة.

 

حماس: الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار جاءت بتوافق جميع فصائل المقاومة
قدم طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـحركة حماس الشكر للدولة المصرية على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

 

مخاطر تناول الفسيخ.. مدير مركز السموم بطب القصر العيني تكشف التفاصيل
أكدت الدكتورة  نرمين حمدي، مدير مركز السموم بطب القصر العيني، أنه لا بد عند تناول الأسماك المملحة، من الحرص والتأكد من سلامة الغذاء، لعدم التعرض للتسمم، وحدوث مخاطر على الحياة.


 

صدى البلد يكشف تفاصيل دهس عصام صاصا شخصا على الدائري
روى أحمد مهدي، محرر الحوادث بموقع صدى البلد، تفاصيل جديدة عن أزمة اتهام المطرب الشعبي عصام صاصا بدهس شخص أعلى الطريق الدائري.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر الأوضاع بمنطقة رفح الفلسطينية
أكدت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال أخطر المواطنين بشرق رفح بضرورة الإجلاء مما أدى لنزوح آلاف الفلسطينيين في محاولة للخروج من رفح، والتواجد بمناطق آمنة.

 


ناقش رسالة الماجستير بخيمة نزوح.. باحث فلسطيني يكشف التفاصيل
أكد الباحث الفلسطيني، تامر صلاح أبو موسى، والذي ناقش رسالة ماجيستر من خيمة نزوح بفلسطين، أنه فضل أن تكون رسالة الماجستير في خيمة نزوح ولكن كانت الامور والأوضاع صعبة، ولكن بتوجيهات وزير التربية والتعليم وادارة الجامعة نجح في تجاوز التحديات رغم الدمار والرعب.

 


يتجاوز 5 آلاف بنهاية 2024.. هل التوقيت الآن "مثالي" للشراء والاستثمار في الذهب؟
تحدث ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن مستقبل أسعار الذهب في البورصة العالمية وكذلك السوق المصري بالتزامن مع توترات جديدة في الشرق الأوسط وتصعيد اسرائيلي في رفح، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت مثالي للاستثمار في الذهب، لأنه للمرة الأولى يتم تقييم الذهب محليًا وعالميًا بسعر الدولار بعيدًا عن السوق السوداء.
الرئيس السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية لمفاوضات الهدنة الشاملة في غزة
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الرئيس السيسي أكد أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

 

احتفالات في رفح الفلسطينية بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن هناك احتفالات في رفح الفلسطينية بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار.

 

 

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