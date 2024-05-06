الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر الأوضاع بمنطقة رفح الفلسطينية

أكدت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال أخطر المواطنين بشرق رفح بضرورة الإجلاء مما أدى لنزوح آلاف الفلسطينيين في محاولة للخروج من رفح، والتواجد بمناطق آمنة.

وقالت نيبال فرسخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن هناك غارات عنيفة من قوات الأحتلال الإسرائيلي في رفح، فضلا عن التوغل البري، مما من الممكن أن يؤدي لسقوط مزيد من الشهداء بصفوف المدنيين.

وتابعت المتحدثة بأسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إسرائيل تختبر رغبة الفلسطينيين في العودة إلى شمال غزة مرة أخرى بعد كل هذا الدمار، حيث تم استهدافهم عندما حاولوا العودة إلى بيوتهم ظنًا منهم بأن الاحتلال الإسرائيلي قد سمح وأخيرًا بعودتهم إلى بيوتهم.