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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تختبر رغبة النازحين في العودة لشمال غزة|فيديو

غزة
غزة

قالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عددًا من النازحين توجهوا في محاولة للعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع ولكنهم فوجئوا عند شارع الرشيد ومن ثم تم إطلاق النار بشكل كثير عليهم، معظمهم أطفال ونساء.

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وأضافت "فرسخ" خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قذف المدفعية الإسرائيلية أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى العائدين لمنازل الشمال.

ونوهت بأن إسرائيل تختبر رغبة الفلسطينيين في العودة إلى شمال غزة مرة أخرى بعد كل هذا الدمار، حيث تم استهدافهم عندما حاولوا العودة إلى بيوتهم ظنًا منهم بأن الاحتلال الإسرائيلي قد سمح وأخيرًا بعودتهم إلى بيوتهم.


وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية في غزة أدت إلى فتح بعض المخابز والمحال التجارية لتوصيل المواد الغذائية للأهالي في القطاع، مؤكدة أن دخول المساعدات عبر معبر رفح أفضل من الإسقاط الجوي.


وتابعت أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل تسلم المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، ولكن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعطل دخولها لسكان القطاع.
 

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