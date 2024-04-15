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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين، إن هناك مقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري مطروح على الطاولة في المفاوضات مع حماس.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن المقترح المطروع على الطاولة يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وعلى حماس أن تقبله.

وأشار المتحدق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تسعى للخوض في مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وتابع: "نعتقد أن كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافية ونحتاج إلى زيادتها".

وأوضح كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس أكثر مما هي عليه الآن، ولا توسيع الصراع في المنطقة.

وعلى الجانب الآخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، إن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجـ ازر.

وأضاف الرشق في تصريحات صحفية، أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين بحرية.

وأشار إلى أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة.

مصدر مصري مسئول: المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار بغزة

سموتريش: إسرائيل مستمرة بالتراجع عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع حماس

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