عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس يكشف حقيقة تلقي مقترح أمريكي خلال المفاوضات بشأن غزة

القيادي في حركة حماس
القيادي في حركة حماس محمد نزال

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لم تتسلم أي مقترح أمريكي خلال المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بل تسلمت مقترحا إسرائيليا.

وأضاف القيادي بحماس في تصريحات صحفية، أن الحركة تدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته عبر الوسطاء خلال المفاوضات، لافتا إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي مطالب الحركة.

وأوضح نزال، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث فقط عن وقف مؤقت للنار في غزة، ويرفض الخروج من القطاع، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تعيد التموضع فقط.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في مسألة عودة النازحين إلى الشمال غزة خلال المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس، إن المقترح الذي قدم للحركة لا يتضمن وقف العدوان ولا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف أبو زهري في تصريحات صحفية، أن حماس لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن المقترحات الأمريكية التي قدمت في المفاوضات تركزت على استعادة أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة وتغفل مطالب الشعب الفلسطيني.

إعلام الاحتلال: ننتظر رد حماس على مقترح أمريكي لصفقة الهدنة وتبادل الرهائن

وزير الخارجية الأمريكي: الكرة في ملعب حماس بشأن وقف إطلاق النار والرهائن

حماس محمد نزال تبادل الأسرى غزة شمال غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

موضوعات متعلقة

مقترح جديد في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة على 3 مراحل

عودة 6000 نازح يوميا.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات القاهرة بين إسرائيل وحماس

مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة ما تزال بعيدة عن الاتفاق

صحف الإمارات اليوم.. تقدم مفاوضات الاتفاق على هدنة غزة.. إسرائيل تنسحب من خان يونس وتلمح لاجتياح رفح.. وألمانيا تحاكم أمام العدل الدولية

خلال مفاوضات القاهرة.. مقترح أمريكي جديد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

ترشيحاتنا

400 جنيه مرة واحدة|تراجع ملحوظ في سعر الذهب قبل العيد وعيار21 مفاجأة

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

خليفة زويل.. باحث مصري يغير خريطة الطاقة في العالم

موعد صلاة العيد بالقاهرة ومحافظات مصر.. وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

مستشار الأمن القومي الأمريكي: موقف حماس من اقتراح التهدئة أقل من مشجع

معركة الأبطال| تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي الرسمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

فيديو

حمادة هلال يطرح "الليلة" الأغنية الرسمية لمسلسل المداح أسطورة العودة

بطولة أحمد فهمى.. مقطع دعائي لفيلم عصابة المكس والعرض في عيد الأضحى

فتحى عبد الوهاب ينافس حمادة هلال على قيادة توك توك.. فيديو

رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد خلينى أشوفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ