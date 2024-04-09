وزير الخارجية الأمريكي: الكرة في ملعب حماس بشأن وقف إطلاق النار والرهائن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 إن حماس قدمت "عرضا جديا للغاية" للتوصل إلى هدنة واتفاق رهائن "يجب قبوله".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أنه "يمكن لحماس أن تنهي كل هذا على الفور وتتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يفيد سكان غزة ويعيد الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في واشنطن مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "أن حقيقة استمرارها في عدم قول "نعم" هو انعكاس لما تعتقده حقًا بشأن شعب غزة، وهو ليس كثيرًا على الإطلاق".

وأوضح بلينكن أن حماس "لديها فرصة الآن للموافقة على الاقتراح بشأن وقف إطلاق النار والرهائن، والكرة الآن في ملعب حماس، والعالم يراقب ليرى ما يفعله".

وتابع "إن الكثير من الغضب موجه نحو إسرائيل بسبب محنة المدنيين الفلسطينيين في غزة، ولكن قد يكون من الضروري أيضًا توجيه بعض هذا الغضب إلى حماس ومن المذهل بالنسبة لي أن العالم يصمت تقريباً عندما يتعلق الأمر بحماس".

وزعم وزير الخارجية الأمريكي إنه "لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه اليوم لو لم تختر حماس الانخراط في واحدة من أفظع الأعمال في 7 أكتوبر، ولو أنها فعلت ذلك، ولو لم ترفض طوال هذه الأشهر التوقف عن الاختباء خلف المدنيين، وإلقاء أسلحتها، إطلاق سراح الرهائن والاستسلام. أين الغضب هناك؟".