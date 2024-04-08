عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقترح جديد في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة على 3 مراحل

تسليم أسرى الاحتلال
تسليم أسرى الاحتلال في وقت سابق من قبل المقاومة

أفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن مصادر ذكرت لوسائل إعلام دولية، أن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وتضمن المقترح عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وطالب المقترح بقبول "إسرائيل" بفتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد ٥٠٠ متر منهما.

كما تضمن المقترح  إدخال ٥٠٠ شاحنة مساعدات يوميا إلى  قطاع غزة بما ذلك الشمال.

وحول الأسرى شمل المقترح إفراج "إسرائيل" عن ٩٠٠ أسير فلسطيني بينهم ١٠٠ من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

ولم يتحدث المقترح عن عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب "إسرائيل".

إطلاق النار أسير فلسطيني الأسرى الإسرائيليي الاسري الاسرائيليين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

موضوعات متعلقة

مسئول أمريكي يوضح حقيقة وجود تحركات إيرانية لتنفيذ ضربة انتقامية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

السعودية وقطر تعلنان يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان

البيت الأبيض: مدير الـ سي آي إيه قدم مقترحا بشأن الهدنة لحماس

خلال لقاء مع نظيره السوري.. وزير خارجية إيران يتوعد إسرائيل بعقاب شديد

إصابة يمني بجروح بالغة وتدمير منزله في غارة أمريكية بريطانية بالحديدة

إعلام عبري يعترف بفشل توقعات الاحتلال من معارك خان يونس

أول تعليق من كتائب القسام بعد انسحاب الفرقة 98 الإسرائيلية من غزة

ترشيحاتنا

أخر تراويح في رمضان.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

قيادي في حماس يكشف حقيقة الاقتراب من التوصل لاتفاق بشأن غزة

مقترح جديد في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة على 3 مراحل

تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في السوبر السعودي

وزير الخارجية التركي: اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

آخر تراويح في رمضان.. بث مباشر من الحرمين الشريفين لوداع الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ