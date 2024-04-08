مقترح جديد في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة على 3 مراحل

أفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن مصادر ذكرت لوسائل إعلام دولية، أن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وتضمن المقترح عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وطالب المقترح بقبول "إسرائيل" بفتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد ٥٠٠ متر منهما.

كما تضمن المقترح إدخال ٥٠٠ شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما ذلك الشمال.

وحول الأسرى شمل المقترح إفراج "إسرائيل" عن ٩٠٠ أسير فلسطيني بينهم ١٠٠ من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

ولم يتحدث المقترح عن عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب "إسرائيل".