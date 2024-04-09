إعلام الاحتلال: ننتظر رد حماس على مقترح أمريكي لصفقة الهدنة وتبادل الرهائن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر رد حماس على الخطوط العريضة للمقترح الأمريكي لصفقة الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إن حماس قدمت "عرضا جديا للغاية" للتوصل إلى هدنة واتفاق رهائن "يجب قبوله".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أنه "يمكن لحماس أن تنهي كل هذا على الفور وتتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يفيد سكان غزة ويعيد الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في واشنطن مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "أن حقيقة استمرارها في عدم قول "نعم" هو انعكاس لما تعتقده حقًا بشأن شعب غزة، وهو ليس كثيرًا على الإطلاق".