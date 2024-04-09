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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سموتريش: إسرائيل مستمرة بالتراجع عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع حماس

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، نهج حكومة الاحتلال في المفاوضات بشأن الرهائن، قائلا إن إسرائيل تراجعت مرارا وتكرارا عن خطوطها الحمراء خلال المحادثات.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أن "حماس قالت لا، ونحن نواصل التراجع عن خطوطنا الحمراء مراراً وتكراراً، ونرسل عروضاً أفضل"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. 

وأشار سموتريش إلى أن إسرائيل لا تزال تأمل في أن تقدر حماس مرونتها، "لكن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يحدد الضعف".

وقال "إن الطريقة الوحيدة لإعادة الرهائن هي إعادة الضغط العسكري على حماس بكل قوة، والذهاب إلى رفح ووقف المساعدات الإنسانية عبر حماس وتقديمها بأنفسنا، هذه هي الطريقة الوحيدة للانتصار".

سموتريش إسرائيل الخطوط الحمراء وزير المالية الإسرائيلي حكومة الاحتلال زعيم حماس يحيى السنوار

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