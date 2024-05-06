يتجاوز 5 آلاف بنهاية 2024.. هل التوقيت الآن "مثالي" للشراء والاستثمار في الذهب؟

تحدث ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن مستقبل أسعار الذهب في البورصة العالمية وكذلك السوق المصري بالتزامن مع توترات جديدة في الشرق الأوسط وتصعيد اسرائيلي في رفح، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت مثالي للاستثمار في الذهب، لأنه للمرة الأولى يتم تقييم الذهب محليًا وعالميًا بسعر الدولار بعيدًا عن السوق السوداء.

وقال سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن السعر الحالي للذهب، هو السعر العادل، مضيفًا:" في أوقات ماضية وصل سعر الذهب لأكثر من 4 آلاف، ومن الطبيعي أن يصل سعر الذهب لهذا الرقم مستقبلًا".

وأشار إلى أن أسعار الذهب بناء على توقعات الخبراء العالميين، تكشف وصوله لـ 3 آلاف دولار، وبالتالي من الطبيعي أن يتجاوز 4300 جنيه لعيار 21 ، ويتخطى عيار 24 أكثر من 5 آلاف جنيه.

وذكر أن الذهب هو ميزان العالم الحساس، مضيفًا أن الاقتصاد المصري بدأ التقدم بخطوات كبيرة، وهذا سر انخفاض أسعار الذهب في مصر، معقبًا:" انخفاضات أسعار الذهب من 4 لـ 3 آلاف تأتي بعد الاستقرار الاقتصادي وتقييم الدولار بـ 47 جنيها، بعد أن كان يتم تقييمه بـ 70 جنيها، وبالتالي سعر الذهب محليًا ينخفض، لكنه عالميًا يرتفع".

وحذر من الإقبال الشديد على شراء الذهب، حيث يؤدي للتخبط، مضيفًا أن ما حدث في بداية العام الحالي كان تخبطا بالأسعار، وبعض الناس اشتروا بأسعار فوق الـ 4 آلاف جنيه للجرام في الذهب، مضيفًا أن الذهب قادر على عودته للصعود واسترداد قوته وكرسي العرش للمعادن.