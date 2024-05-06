عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتجاوز 5 آلاف بنهاية 2024.. هل التوقيت الآن "مثالي" للشراء والاستثمار في الذهب؟

الذهب
الذهب

تحدث ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن مستقبل أسعار الذهب في البورصة العالمية وكذلك السوق المصري بالتزامن مع توترات جديدة في الشرق الأوسط وتصعيد اسرائيلي في رفح، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت مثالي للاستثمار في الذهب، لأنه للمرة الأولى يتم تقييم الذهب محليًا وعالميًا بسعر الدولار بعيدًا عن السوق السوداء.

وقال سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن السعر الحالي للذهب، هو السعر العادل، مضيفًا:" في أوقات ماضية وصل سعر الذهب لأكثر من 4 آلاف، ومن الطبيعي أن يصل سعر الذهب لهذا الرقم مستقبلًا".

وأشار إلى أن أسعار الذهب بناء على توقعات الخبراء العالميين، تكشف وصوله لـ 3 آلاف دولار، وبالتالي من الطبيعي أن يتجاوز 4300 جنيه لعيار 21 ، ويتخطى عيار 24 أكثر من  5 آلاف جنيه.

وذكر أن الذهب هو ميزان العالم الحساس، مضيفًا أن الاقتصاد المصري بدأ التقدم بخطوات كبيرة، وهذا سر انخفاض أسعار الذهب في مصر، معقبًا:" انخفاضات أسعار الذهب من 4 لـ 3 آلاف تأتي بعد الاستقرار الاقتصادي وتقييم الدولار بـ 47 جنيها، بعد أن كان يتم تقييمه بـ 70 جنيها، وبالتالي سعر الذهب محليًا ينخفض، لكنه عالميًا يرتفع".

وحذر من الإقبال الشديد على شراء الذهب، حيث يؤدي للتخبط، مضيفًا أن ما حدث في بداية العام الحالي كان تخبطا بالأسعار، وبعض الناس اشتروا بأسعار فوق الـ 4 آلاف جنيه للجرام في الذهب، مضيفًا أن الذهب قادر على عودته للصعود واسترداد قوته وكرسي العرش  للمعادن.

الذهب أسعار الذهب الاستثمار فى الذهب اسعار الذهب في البورصة العالمية السوق السوداء الذهب في البورصة العالمية الذهب في مصر سعر الدولار مستقبل أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

موضوعات متعلقة

آي صاغة: ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3100 جنيه

ترشيحاتنا

تقارير: طيران الاحتلال يشن غارات قوية شرق رفح مع تقدم محدود للدبابات

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لمدة 24 ساعة.. منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا

أبو الغيط: مناورات إسرائيل تشير لنواياها السيئة رغم قبول حماس لشروط الهدنة

مجلس الحرب الإسرائيلي: قرار بالإجماع على استمرار عملية رفح

جزاء الحب العفيف.. أمين الفتوى: من حب فكتم فمات فهو شهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ