أمير هشام يفجر مفاجأة بشأن صفقة ريال مدريد الجديدة

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن صفقة ريال مدريد الجديدة.

وكتب أمير هشام: "حسب صحيفة ماركا، ريال مدريد يرغب في ضم كوناتي خلال انتقالات 𝟐𝟎𝟐𝟔.. المدافع سينتهي عقده مع ليفربول بالصيف المقبل".

ويترقّب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، مساء غد الأربعاء 18 يونيو 2025، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

قمة بطابع خاص تحت قيادة جديدة

ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا 2024، يدخل المواجهة الأولى في البطولة تحت قيادة فنية جديدة، بعد تولي تشابي ألونسو المسئولية خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي رحل عن الميرينغي عقب موسم محلي باهت.

ويأمل ألونسو في بداية مثالية تقوده إلى استعادة مجد النادي في البطولات العالمية.

على الجهة الأخرى، يخوض الهلال اللقاء بطموحات عالية رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه، إذ يفتتح مشواره مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الباحث بدوره عن بصمة أولى في البطولة، معتمدًا على كتيبة مميزة من النجوم الذين يسعون لإثبات الذات في أكبر محفل للأندية عالميًا.

المجموعة الثامنة.. صدام مبكر بين العملاقين

تضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد كلاً من: باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، ما يعكس قوة التحديات المقبلة، ويمنح هذه المباراة أهمية خاصة في سباق حسم بطاقتي التأهل للدور المقبل.