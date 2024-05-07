كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة وإعادة المسروقات | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط الجناة .



فقد تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" وأقر بإرتكابه عدد (10) وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله (تاجر خردة "سيئ النية") تم ضبطه.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بسرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بأسلوب "الفك " بإستخدام كوريك رفع ، وتم بإرشاده ضبط إطار السيارة المستولى عليه بمسكنه.

وكذا ضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامهم بالإشتراك فيما بينهم وسرقة سيارة حال ركنها أمام عقار كائن بدائرة القسم وإعادة السيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.