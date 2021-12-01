استشاري: التطور التكنولوجي في التجميل يسمح برسم الجسم بكافة معالمه

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التطور التكنولوجي الحديث في عالم التجميل، غير مفهوم التجميل عن الفترة السابقة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن طموح السيدة في السابق كان يتمثل في شد الجلد، وحلول الترهلات كانت جراحية، والنتائج تكون قوية، ولكنها مجهدة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التكنولوجيا القديمة لم تكن تتيح رسم الجسم بدون أي طرق جراحية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي سمح برسم الجسم بكافة معالمه الأساسية، معقبًا: "أصبحنا نستطيع نحت الجسم، نقدر نكبر ونصغر الصدر، ونصغر الخصر، ونظهر الكيرف في منطقة الظهر".

ولفت إلى أن الفيزر والجي بلازما تكنولوجيا سهلة تعطي نتائج فورية وسريعة في نحت الجسم، بدون أي جراحات، أو مشاكل صحية، أو تعب وآلام.

وقال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من الأجهزة التي تعمل على علاج مشاكل الوجه والرقبة بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن تقنية الجي بلازما قادرة على شد الجلد تمامًا، وتصغير العمر 25 عامًا. وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك إمكانية لاستخدام أكثر من جهاز للوصول إلى نتيجة معينة في الوجه، وأحيانًا يتم إجراء خيوط لرفع الوجه، معقبًا: "أهم حاجة نوصل للنتيجة اللي إحنا عايزينها". وأشار إلى أن درجات الترهل أحيانًا تكون كبيرة جدًا، والسيدة لديها طموح كبير للوصول إلى سن صغير، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى جراحات بسيطة، ومكان الجرح يكون خلف الأذن، ولا يظهر على الإطلاق.

وقال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مشكلة التثدي لدى الرجال تكون كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن البعض قد ينعزل بسبب هذه المشكلة، خلاف أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى رفض بعض الشباب من القبول في الكليات العسكرية.

وتابع "السبكي" أن حل هذه المشكلة في الماضي كان من خلال الجراحة، ولكن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة بصورة كاملة، من خلال تكسير الغدد اللبنية، وشد الجلد بدون أي علامة، والنتيجة فورية.

وأضاف أن الجي بلازما أحسن جهاز في العالم يقوم بشد الجلد بدون أي جراحة بشكل مثالي، مشيرًا إلى أن الجي بلازما يعمل من خلال فتحة صغيرة لا تتعدى الـ2 ملي، كما أن الجهاز يعمل على علاج الطبقة العميقة في الجلد.

وقال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الفيزر يستطيع إذابة الدهون، وشد الجلد في حالات الترهلات الصغيرة ، بدون أي جراحة او استخدام لأي تقنية مثل الجي بلازما.

وتابع "السبكي"، أن الترهلات الكبير لمن خفض وزنه بصورة كبيرة، ففي هذه الحالة من الممكن إجراء جرح تجميلي خفي بدون أي أثر، والوصول إلى النتيجة المثالية.

وتابع أن الجي بلازما تقصر طول الجلد بصورة كبيرة، معقبًا: "الجلد بيقصر في الطول، ويزيد في السمك، وهذه خاصية موجودة في الجلد عندما يقصر طوله، وهذا يؤدي إلى الظهور في سن أصغر بكثير".



