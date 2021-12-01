البحث عن بديل.. حسام حسن يتخذ قرارا ضد دايمون لوي

تغيب المدافع الجامايكي دايمون لوي لاعب الاتحاد السكندري عن تدريب زعيم الثغر لليوم الثاني على التوالي بعدما خرج اللاعب من حسابات حسام حسن في مباراتي مصر المقاصة وفاركو في الدوري .

ويعد غياب الجاميكي داميون لوي ليس الأول حيث تكررت الواقعة أكثر من مرة بعدما عاد مؤخرا بعد المشاركة مع منتخب بلاده مصابا ليخرج من حسابات العميد في المباراتين السابقتين ومنح حسام حسن الفريق 4 أيام إجازة .

وعاد الفريق للتدريبات مساء أمس الثلاثاء إلا أن اللاعب لم يحضر للتدريبات منذ عودة الفريق وحتى الآن .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الاستغناء عن خدمات اللاعب عقب تعمد الغياب أكثر من مرة بالإضافة إلى تردد بعض الأنباء عن عودة اللاعب إلي بلاده ليبدأ الاتحاد السكندري في البحث عن بديل له خلال فترة الانتقالات المقبلة .

خلال التوقف.. ثورة تصحيح داخل نادي الاتحاد السكندري



يقود حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ثورة تصحيح للفريق خلال فترة التوقف .

جاء ذلك عقب تذبذب أداء لاعبي الفريق خلال أول 6 جولات ببطولة الدوري المصري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزين مقابل هزيمتين وتعادلين رغم تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الماضية.

وابتعد الاتحاد السكندري عن المنافسة على المربع الذهبي الذي يطمح إليه الجهاز الفني والجماهير

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خوض تدريبات مكثفة على فترتين يوميا وخوض بعض الوديات لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا قبل استئناف بطولة الدوري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 20 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري .