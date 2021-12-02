ما هو علاج نقص فيتامين ب 12؟

يعتمد علاج فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة، يمكن علاج معظم الأشخاص بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة، وفقا لما نشره موقع nhs.

-علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12

عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 بحقن فيتامين ب 12.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين

عادة ما يكون Hydroxocobalamin هو الخيار الموصى به لأنه يبقى في الجسم لفترة أطول.

في البداية ، ستحصل على هذه الحقن كل يومين لمدة أسبوعين أو حتى تبدأ الأعراض في التحسن.

سيقوم طبيبك أو الممرضة بإعطاء الحقن.

بعد هذه الفترة الأولية ، سيعتمد علاجك على ما إذا كان سبب نقص فيتامين ب 12 مرتبطًا بنظامك الغذائي أو ما إذا كان النقص يسبب أي مشاكل عصبية ، مثل مشاكل التفكير والذاكرة والسلوك.

السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة هو فقر الدم الخبيث ، والذي لا يرتبط بنظامك الغذائي.

-ذات الصلة بالنظام الغذائي

إذا كان نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي ، فقد يتم وصف أقراص فيتامين ب 12 لتتناولها يوميًا بين الوجبات ىأو قد تحتاج إلى حقنة هيدروكسوكوبالامين مرتين في السنة.

الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية ، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، قد يحتاجون إلى أقراص فيتامين ب 12 مدى الحياة.

على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، قد يُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 الناجم عن اتباع نظام غذائي سيئ لفترة طويلة بالتوقف عن تناول الأقراص بمجرد عودة مستويات فيتامين ب 12 إلى طبيعتها وتحسن نظامهم الغذائي.

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي:

لحم

سمك السلمون وسمك القد

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى

بيض

إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا ، أو تبحث عن بدائل للحوم ومنتجات الألبان ، فهناك أطعمة أخرى تحتوي على فيتامين ب 12 ، مثل مستخلص الخميرة (بما في ذلك مارميت) ، بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار المدعمة ومنتجات الصويا.

تحقق من ملصقات التغذية أثناء التسوق لمعرفة كمية فيتامين ب 12 المختلفة التي تحتوي عليها الأطعمة.

-نقص فيتامين بـ الغير متعلق بالنظام الغذائي

إذا لم يكن نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نقص فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، فستحتاج عادةً إلى حقنة هيدروكسوكوبالامين كل شهرين إلى ثلاثة أشهر لبقية حياتك.

إذا كنت تعاني من أعراض عصبية تؤثر على جهازك العصبي ، مثل التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين ، بسبب نقص فيتامين ب 12 ، فسيتم إحالتك إلى أخصائي أمراض الدم وقد تحتاج إلى أخذ حقن كل شهرين.

سوف ينصحك أخصائي أمراض الدم الخاص بك بالمدة التي تحتاجها للاستمرار في أخذ الحقن.

بالنسبة لحقن فيتامين ب 12 المعطى في المملكة المتحدة ، يفضل هيدروكسوكوبالامين على بديل يسمى سيانوكوبالامين. وذلك لأن الهيدروكسوكوبالامين يبقى في الجسم لفترة أطول.

إذا كنت بحاجة إلى حقن منتظمة من فيتامين ب 12 ، فسيلزم إعطاؤك السيانوكوبالامين مرة واحدة شهريًا ، في حين يمكن إعطاء هيدروكسوكوبالامين كل 3 أشهر.

لا تتوفر حقن السيانوكوبالامين بشكل روتيني في NHS لأن الهيدروكسوكوبالامين هو العلاج المفضل.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى أقراص بديلة من فيتامين ب 12 ، فعادة ما تكون على شكل سيانوكوبالامين.