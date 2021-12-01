وست هام يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق وست هام مع نظيره برايتون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التشيكي توماس سوتشيك التسجيل لـ إيفرتون في الدقيقة 5 مستغلًا تمريرة الإسباني بابلو فورنالس.

وفي الدقيقة 89، أدرك الفرنسي نيل موباي التعادل لـ برايتون، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفصا لـ ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام في الدقيقة 49 بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 24 في المركز الرابع، ورصيد برايتون للنقطة 19 في المركز السابع.