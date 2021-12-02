عبد الله جمعة: الأهلي فاوضني ولكن حبي لجماهير الزمالك كبير

أكد عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك مفاوضات كانت مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.



وأضاف جمعة، في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور، أنه فضل الاستمرار في نادي الزمالك بسبب حبه للجماهير البيضاء.



وأوضح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أن هناك حالة استقرار بالنسبة له داخل القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه لا يفكر في الرحيل خلال الفترة المقبلة.



وتابع: «أسعى لحصد جميع البطولات مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل حالة الاستقرار التي تسيطر على الفريق في الفترة الحالية».