ربيع ياسين: صالح جمعة معملش معايا مشكلة واحدة في منتخب الشباب

أكد ربيع ياسين، المدير الفني الحالي لفريق بتروجت ومدرب منتخب مصر للشباب السابق، أن صالح جمعة يعد من أفضل اللاعبين في جيله خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف ربيع ياسين في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور : صالح جمعة ساهم في فوز منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2013.



وأوضح ياسين : صالح جمعة كان قائدًا للمنتخب في أمم أفريقيا، لافتًا إلى أنه نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة وقتها.



وتابع: «صالح جمعة عمره ما عمل مشكلة واحدة معايا وكان ضمن أحد الأعمدة الرئيسية في نصف الملعب»