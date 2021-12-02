محمد عبد الواحد: هبوط وادي دجلة من الدوري كان صدمة كبيرة .. وهدفنا العودة للممتاز

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هبوط وادي دجلة الموسم الماضي في الدوري كان صدمة كبيرة للجميع في النادي.



وقال عبد الواحد في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC : "هبوطنا في الدوري الموسم الماضي كان صدمة كبيرة بالنسبة لنا، وكان موسما صعبا".



وأضاف: "هبطنا بسبب إضاعة الكثير من النقاط في الدور الأول، وهو ما أثر علينا في الدور الثاني".

وتابع: "هبطنا للدرجة الثانية بسبب 4 نقاط فقط، وكنا نريد البقاء لكنه درس وتعلمناه".



وأتم: "بعد الهبوط قمنا ببيع 12 لاعبا من الفريق لإنعاش خزينة النادي، وهدفنا العودة للممتاز من جديد".