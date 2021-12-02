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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 135 كيلو لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية

ضبط 135 كيلو لحوم
ضبط 135 كيلو لحوم ودواجن ، يشتبه فى عدم صلاحيتها بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم الخميس، من ضبط 135 كيلو لحوم ودواجن ، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية  بمركز وبندر المحلة الكبرى، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدينة المحلة.

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وأسفر مرور اللجنة عن ضبط  135 كيلو لحوم ودواجن وأسماك عبارة عن " كبدة ، وقطع لحوم ، ومفروم ، وبورجر، وسجق، و جمبري، وشاورما لحوم ودواجن " بأسواق المحلة الكبرى، يشتبه فى عدم  صلاحيتها للاستهلاك، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.

وتم تحرير  4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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