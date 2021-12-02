ضبط 135 كيلو لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم الخميس، من ضبط 135 كيلو لحوم ودواجن ، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بمركز وبندر المحلة الكبرى، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدينة المحلة.



وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 135 كيلو لحوم ودواجن وأسماك عبارة عن " كبدة ، وقطع لحوم ، ومفروم ، وبورجر، وسجق، و جمبري، وشاورما لحوم ودواجن " بأسواق المحلة الكبرى، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.

وتم تحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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