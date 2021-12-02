"يورو نيوز": جرحى في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية بألمانيا ..فيديو

عرضت فضائية “يورو نيوز”، مقطع فيديو يرصد تفاصيل إصابة أربعة جرحى في ألمانيا إثرانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت السلطات الألمانية أنّ قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية انفجرت أمس، الأربعاء، في ورشة بناء قرب محطة السكك الحديد الرئيسية في ميونيخ، في حادث أسفر عن سقوط أربعة جرحى وتعطيل حركة القطارات لبعض الوقت وقالت الشرطة إن أحد الجرحى الأربعة إصابته خطيرة.

من جهتها قالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان"، إنّ القنبلة انفجرت أثناء حفريات كانت تجري بالقرب من جسر يتعيّن على كلّ القطارات عبوره للدخول إلى المحطّة المركزية والخروج منها.



وأضافت أنّه تعيّن تالياً تعطيل حركة مرور كلّ القطارات الإقليمية والدولية لساعات عدّة.



وبعد 76 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية لا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة التي غالباً ما يتم العثور عليها في مواقع البناء.