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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة

قصف رفح
قصف رفح

افادت وسائل اعلام فلسطينية بسقوط 5 قتلى في قصف إسرائيلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال كثفت منذ مساء أمس الاثنين من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت المصادر أنه تم رصد حركة لآليات الاحتلال العسكرية قرب السياج الحدودي الشرقي لمدينة رفح.

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