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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شعرت بالقلق.. ندى مرجان لاعبة طائرة الزمالك بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

صدى البلد

أكدت ندى مرجان، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أنها كانت تمتلك الطموح والإصرار لتحقيق بطولة مع القلعة البيضاء في الموسم الجاري.

وقالت "ندى" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك : "في بداية مشواري مع الفريق كنت أشعر ببعض القلق، وكان لدي طموح بتحقيق بطولة مع الفارس الأبيض".

وأضافت: "شعرت في وقت قصير، أنني أحد أبناء نادي الزمالك، وكنت حزينة للغاية بعد خسارة لقبي الدوري وكأس مصر".

وتابعت: "أشكر جميع لاعبات الفريق الذين احتضنوني في بداية مشواري مع القلعة البيضاء".

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

البطولة الافريقية الدوري وكأس مصر القلعة البيضاء بطولة إفريقيا للأندية طائرة بنادي الزمالك نادي الزمالك

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