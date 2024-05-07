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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: القوات الإسرائيلية ستسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

صدى البلد

أعلنت القوات الإسرائيلية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لمحلل الشؤون السياسية والعالمية في شبكة سي إن إن، باراك رافيد، نقلاً عن مصدرين على دراية مباشرة.

يأتي ذلك بعد أن واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال كثفت منذ مساء أمس الاثنين من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت المصادر أنه تم رصد حركة لآليات الاحتلال العسكرية قرب السياج الحدودي الشرقي لمدينة رفح.

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