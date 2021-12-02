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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التخلص من تشقق القدمين نهائيا ب4 علاجات من مطبخك

صدى البلد

للتخلص من تشقق القدمين نهائيا يمكنك تجربة مجموعة من العلاجات الطبيعية التالية فهى تساعدك على التخلص من تشقق الكعبين نهائيا في دقائق معدودة إليك 4 وصفات اختاري الوصفة التي تناسبك 

1.  التخلص من تشقق القدمين نهائيا بقناع القدم بالموز والأفوكادو

الأفوكادو غني بالزيوت الأساسية والفيتامينات ويعد  الموز هو مرطب طبيعي رائع  و يمكن لكلا المكونين معًا إصلاح البشرة الجافة وجعلها مرنة.

مكونات


1 موزة ناضجة
½ أفوكادو


الطريقة


1-اخلطي الموز والأفوكادو وغطي كعبيك وقدميك بهذا المعجون السميك
 2- اتركى العجينة على قدميك لمدة 20 دقيقة كحد أقصى واشطف قدميك بالماء الفاتر


2. علاج تشقق القدمين الشديد بمقشر القهوة للقدم

 

القهوة تعد مقشر طبيعي مثالي يساعد التقشير اليومي على التخلص بلطف من الجلد الجاف المتشقق.

المكونات


زيت جوز الهند
أرضيات المقهى
وعاء خلط


الطريقة


1-أضف كوبين من القهوة الدافئة إلى نصف كوب من زيت جوز الهند واخلطهم واستخدم الخليط لتقشير قدميك واشطفيه بعد الفرك
 

2-يمكنك استخدام مزيج القهوة المطحونة لتقشير قدميك يوميًا

زيت جوز الهند في الخليط يرطب البشرة ويجعلها تبدو صحية ونضرة.


3 .علاج تشقق الكعبين  بملح إبسوم

 

يمنحك ملح إبسوم  نعومة في غضون أسابيع قليلة ومحاربة تشقق القدمين

المكونات


نصف كوب ملح ابسوم
ماء دافئ
حوض القدم
زيت جوز الهند


الطريقة


1-صب الماء الدافئ في حوض القدم
2-اخلطي ملح إبسوم في الماء وتنقع قدميك في الخليط لمدة 15 دقيقة ثم قومى بفرك خلايا الجلد الميتة
بمنشفة ناعمة
3-افركي زيت جوز الهند على قدميك المقشرتين لحبس الرطوبة في الداخل
4-يمكنك تكرار هذا العلاج ثلاث مرات في الأسبوع حتى تصبح قدميك أكثر نعومة.
 

4. الشوفان علاج الكعوب المتشققة

دقيق الشوفان غني بخصائص الترطيب التي تعمل على تنعيم البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة.
 

المكونات


1 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المجفف
5 قطرات من زيت الزيتون


الطريقة


1-اخلطي دقيق الشوفان وزيت الزيتون لعمل عجينة سميكة
2-ضع العجينة على قدميك وكعبيك واتركي المعجون لمدة ساعة واشطفيه بالماء البارد واتركيه حتى يجف بمنشفة
يمكنك القيام بذلك كل ليلة قبل النوم.
 

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