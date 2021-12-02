عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق مكافحة الإدمان: كشفنا على 450 ألف موظف من كافة الجهات..فيديو

عمرو عثمان، مدير
عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إنه سيكون هناك لجان مشكلة ستجوب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، من أجل الحصول على عينات من الموظفين لتحليل المخدرات.

 

وأضاف عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الهدف من قانون المخدرات “ فصل الموظف ولكن الهدف الأساسي حماية أرواح الأبرياء جراء مباشرة العمل تحت تأثير المخدرات”.

 

وتابع عمرو عثمان، أن اهم بنود هذا القانون أننا أعطينا فترة 6 شهور للتقدم للعلاج للموظفين، مؤكدا أنه وتقدم 9000 موظف من كافة الجهات المعنية، وتم تقديم العلاج بالمجان.

 

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عمل حملات الكشف وكانت مستمرة على مستوى المحافظات، مؤكدا أنه كشفنا على 450 الف موظف من كافة الجهات.

 

حملات مكثفة

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن حملات مكثفة على الطرق السريعة والداخلية إضافة إلى الكشف عن 7500 سائق لحافلة مدرسية وانخفضت الحالات من 17% إلى 1.2%.

 

ونوه عمرو عثمان إلى أنه  نقدم خدمات العلاج بالمجان وفي خلال العامين القادمين سيتم تعميم العلاج على كافة محافظات الجمهورية . 
 

المصالح الحكومية مصطفى بكري صندوق مكافحة الإدمان حملات مكثفة مكافحة الإدمان

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن العودة إلى التعليم عن بعد بسبب كورونا

الحلم أصبح حقيقة.. متحدث العاصمة الإدارية: انتقال 50 ألف موظف للحي الحكومي خلال 6 أشهر.. فيديو

كيفية إنشاء حساب Gmail مجانا

أعراضه بسيطة| بشرى من طبيب عن متحور أوميكرون ..فيديو

مصر ودول الاتحاد الأوروبي |كيف غيرت سياسات السيسي نظرة الأوروبيين إلى القاهرة؟

368 % ارتفاعا في عدد الاصابات الجديدة بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

هل تعود السعودية للحجر الصحي؟ ..الدكتور محمد العبد العالي يرد

بسبب عقب سيجارة .. حريق هائل بمخزن لعب أطفال بـ طريق الفيوم

مستشار رئيس الجمهورية يحذر من متحورات مستقبلية لـ كورونا بعد أوميكرون ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

كارثة أخلاقية ... طالب يعتدي بالضرب على معلمه

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ