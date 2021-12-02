صندوق مكافحة الإدمان: كشفنا على 450 ألف موظف من كافة الجهات..فيديو

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إنه سيكون هناك لجان مشكلة ستجوب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، من أجل الحصول على عينات من الموظفين لتحليل المخدرات.

وأضاف عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الهدف من قانون المخدرات “ فصل الموظف ولكن الهدف الأساسي حماية أرواح الأبرياء جراء مباشرة العمل تحت تأثير المخدرات”.

وتابع عمرو عثمان، أن اهم بنود هذا القانون أننا أعطينا فترة 6 شهور للتقدم للعلاج للموظفين، مؤكدا أنه وتقدم 9000 موظف من كافة الجهات المعنية، وتم تقديم العلاج بالمجان.

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عمل حملات الكشف وكانت مستمرة على مستوى المحافظات، مؤكدا أنه كشفنا على 450 الف موظف من كافة الجهات.

حملات مكثفة

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن حملات مكثفة على الطرق السريعة والداخلية إضافة إلى الكشف عن 7500 سائق لحافلة مدرسية وانخفضت الحالات من 17% إلى 1.2%.

ونوه عمرو عثمان إلى أنه نقدم خدمات العلاج بالمجان وفي خلال العامين القادمين سيتم تعميم العلاج على كافة محافظات الجمهورية .

