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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تطلق نسختها A8 موديل 2022 بترقيات قوية .. صور

اودي تطلق نسختها A8
اودي تطلق نسختها A8 موديل 2022 بترقيات قوية

كشفت شركة اودي الالمانية عن طرح نسختها المطورة من A8 موديل 2022، والتي سوف تنطلق داخل اسواق المملكة المتحدة، حيث تقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب الاطلالة الخارجية القوية، والتي تحمل الكثير من المفاهيم.

تجهيزات السيارة اودي A8

تتميز السيارة بواجهة امامية تحمل الكثير من مظاهر الشراسة، حيث دعمت بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ومصابيح  OLED المتطورة، بالاضافة إلى شبكة أمامية كبيرة الحجم باطلالة لامعة اللون ذات مفهوم متعدد الفتحات الهوائية والتي تعزز من اداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

كما تمتلك السيارة اودي A8 مظهر خارجي انيق من خلال التصميم الخارجي المميز والذي ينضم إلى فئة السيدان، مع ناحية خلفية تضم مصابيح حادة ذات شريط ضوئي متصل، إلى جانب بعض الترقيات الداخلية مثل شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8.6 بوصة، ومجموعة ادوات رقمية قياسها 10.1 بوصة، مع مقاعد من الجلد الفاخر باللون الجملي، بالاضافة إلى فتحات تكيف خلفية متعددة المناطق، وباقة من وسائل الترفيه، إلى جانب انظمة الصوت، وبرامج مساعدة قائد المركبة.

الاداء الفني للسيارة اودي A8

 

زودت السيارة اودي A8 المحسّنة بمحرك TDI يستطيع أن ينتج قوة قدرها 282 حصانا، مع فئات اخرى تعمل بمنظومة الوقود التقليدي والديزل، مع قدرات هجينة بالاضافة إلى سيارة  S8الرياضية عالية الأداء والتي تعتمد على محرك كهربائي هجين.

ودعمت السيارة بمحرك SWB بقوة 335 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر لفئة S8 يستطيع ان ينتج قوة قدرها 563 حصانا، والتي يتوقع أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.8 ثانية.

ويذكر أن اسعار السيارة اودي A8 تبدأ من 99.660 دولار امريكي، مرورًا بـ 102.403 دولار، بالاضافة إلى قيمة قدرها 136.356 دولار للنسخة S8، بينما تأتي النسخة فورسبرونج بقيمة قدرها 156,289 دولار.

أودي شركة أودي شركة أودي الألمانية موديل 2022

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