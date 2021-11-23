أولها RS2 وتعاون مع بورشه.. محطات في تاريخ سيارات أودي الرياضية للسباقات

بعد أشهر من تردد شائعات مفادها نية أودي طرح إصدار رياضي يحمل شارة RS المحبوبة للغاية من سيارتها الأشهر A8 الصالون، خرجت الشركة عن صمتها ونفت نيتها في إصدار رياضي جديد من سيارتها السيدان.

قال المتحدث باسم شركة أودي موتورز لـ"أوتو كار"، أن الشركة ستقوم بتعديلات وتحسينات على طراز A8 لكنها لن تطرح إصدار أودي RS8، مما يؤكد أن الإصدار الرياضي ليس أكثر من أمنيات وأحلام العملاء المتشوقين دائما للنسخ الرياضية ذات الأداء العالي، خاصة وأن العلامة التجارية اشتهرت بتقديم أفضل الطرازات الرياضية في الأسواق العالمية التي ترضي ذائقة محبي السرعة و المغامرة والمجازفة.

وتعد شارة الـ RS مميزة للغاية خاصة بسيارات السباق الرياضية ذات الأداء العالي والقوة الحصانية المميزة لذلك فهي لا توضع على أي إصدار، ووجودها يعني أن هذه السيارة ذات كفاءة يصعب مقارنتها، ومن أشهر الشركات التي استخدمت شعار الـ RS المميز أودي وبورشه وفورد.

في السطور التالية ترصد "كار آند درايفر" أهم سيارات حملت شعار RS من أودي.

أودي RS2 إنتاج 1994

أشهر سيارة تحمل هذه الشارة المميزة من أودي فهي طراز RS2 أول سيارة حملت هذا الشعار من العلامة التجارية، وهي إنتاج مشترك بين أودي وبورشه الإيطالية بمحرك V12 سعة 2.2 لتر 5سلندر ومقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات وبقوة فرملة حصانية 311 والفضل في ذلك يرجع إلى محرك بورشه الذي تضمن شاحن توربيني أكبر ومبرد داخلي وحاقن وقود عالي التدفق.

وصُنعت أودي RS2 في نفس مصنع سيارة بورشه 959 الخارقة من نوعية سوبر كارز، ولذلك كانت السيارة الخارقة قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 4.8 ثانية فقط والاستمرار في سرعة 166 ميلاً في الساعة. تم بناء 180 سيارة فقط من أودي RS2 ذات المقود الأيمن.

أودي RS4 موديل 2000

نجاح RS2 شجع الرشكة على إنتاج المزيد من سيارات السباق الرياضية ، لذلك قامت أودي بالاستمرار في طرح الإصدارات الحديثة، RS4 Avant. وهنا قامت الشركة بتعديل أودي A4 من الجيل B5 مع تثبيت محرك V-6 بسعة 2.7 لتر بقوة 375 حصانًا وشاحن توربيني مزدوج. مرتبط بناقل حركة يدوي من ست سرعات يتم إرسال الطاقة إلى جميع العجلات الأربع. أول RS4 كانت متاحة فقط كسيارة ستايشن واغن.

أودي RS6 موديل 2002

أطلقت أودي RS6 في عام 2002 وتأتي بمحرك V-8 بسعة 4.2 لتتر، بقوة 450 حصانًا ، مع أداء ينهب الطريق نهبًا ويثبت نفسه في القيادة الاختبارية أنه الأقوى على الإطلاق منذ أن بدأت الرشكة في طرح شارتها المميزة للسيارات الرياضية الفائقة، علاوة على ذلك فإن السيارة من الجيل C5 أتت بتصميم مميز للغاية مريح وجاذب للعين، مع رفارف RS وعجلات ضخمة، وقد احتلت السيارة المرتيو الأولى في مسابقة Car and Driver comparison لعام 2003.