لاتتجاهلها.. أكلأت صحية لمرضي القلب

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تجنب بيج ماك ، وكولا ، والبطاطس المقلية تمامًا ، ولكن هذا يعني أنه لا يجب عليك الانغماس بانتظام في مثل هذه الطريقة إذا كنت تريد البقاء بصحة جيدة.

هذه هي الرسالة الرئيسية من جمعية القلب الأمريكية في أحدث إرشاداتها الغذائية لتحسين قلوب وصحة الأمريكيين من جميع الأعمار وظروف الحياة.

يدرك الخبراء الذين كتبوا المبادئ التوجيهية أن الناس لا يأكلون العناصر الغذائية أو المكونات الفردية. يأكلون الأطعمة ، ويريد معظم الناس الاستمتاع بالأطعمة التي يأكلونها مع بقائهم في حدود ميزانياتهم ، وتأمل الجمعية ، دون الإضرار بأجسادهم.

منذ 15 عامًا منذ أن أصدرت جمعية القلب آخر إرشادات غذائية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لم يتغير شيء تقريبًا نحو الأفضل. ظل النظام الغذائي الأمريكي النموذجي شديد المعالجة. يستهلك الأمريكيون الكثير من السكريات المضافة ودهون انسداد الشرايين والنشويات المكررة واللحوم الحمراء والملح ولا يأكلون ما يكفي من الخضار والفواكه والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكري والسرطان .

لكن بدلًا من أن يثبط عزيمتها ، قررت الجمعية تجربة نهج مختلف. لفترة طويلة جدًا ، ركزت نصائح التغذية بشكل مفرط على العناصر الغذائية والمكونات الفردية ، كما أخبرتني أليس إتش ليختنشتاين ، كبيرة مؤلفي الإرشادات ، ولم تركز بشكل كافٍ على الأنماط الغذائية الشاملة التي يمكن أن تناسب حياة الناس وميزانياتهم بشكل أفضل .

وقال ليختنشتاين ، بدلاً من قائمة الغسيل "لا يجب أن تأكل" ، اختارت لجنة الرابطة المعنية بالتغذية وأمراض القلب والأوعية الدموية تعزيز الأنماط الغذائية الصحية للقلب التي يمكن أن تناسب مجموعة واسعة من الأذواق وعادات الأكل. في تجنب "اللاءات" والثورات الغذائية ، يمكن للمبادئ التوجيهية الجديدة أن تعزز التغييرات التطورية التدريجية التي من المفترض أن تستمر مدى الحياة.

أدركت اللجنة أنه لكي يتبنى الناس نمطًا غذائيًا صحيًا ويلتزمون به ، يجب أن يستوعب ما يحلو لهم وما يكرهونه ، والممارسات العرقية والثقافية ، وظروف الحياة ، وينبغي أن تنظر فيما إذا كان يتم تناول معظم الوجبات في المنزل أو أثناء التنقل.

على سبيل المثال ، بدلاً من حث الناس على تخطي المعكرونة لأنها كربوهيدرات مكررة ، قد تكون الرسالة الأكثر فعالية هي إخبار الناس بتناولها بالطريقة الإيطالية التقليدية ، كجزء صغير من الدورة الأولى. أو ، إذا كانت المعكرونة هي الطبق الرئيسي ، فاختر منتجًا مصنوعًا من الكربوهيدرات غير المكررة مثل القمح الكامل أو الأرز البني أو العدس.

قال ليشتنشتاين ، أستاذ علوم وسياسات التغذية في كلية فريدمان بجامعة تافتس: "نحن نتحدث عن التغييرات التي تدوم مدى الحياة والتي تتضمن التفضيلات الشخصية وتقاليد الطهي وما هو متاح حيث يتسوق الناس ويأكلون". "النصيحة قائمة على الأدلة وتنطبق على كل شيء يأكله الناس بغض النظر عن مكان شراء الطعام وإعداده واستهلاكه".

المبدأ الأول للمبادئ التوجيهية هو تعديل "استهلاك الطاقة وإنفاقها" من أجل "تحقيق والحفاظ على وزن صحي للجسم" ، وهي توصية قد يكون من الأسهل اتباعها مع المبدأين التاليين: تناول الكثير من الفاكهة والخضروات ، واختيار الأطعمة مصنوعة في الغالب من الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة. إذا كانت التكلفة أو التوافر يمثلان مشكلة ، كما هو الحال في العديد من الصحاري الغذائية في البلاد حيث تندر المنتجات الطازجة ، اقترح ليختنشتاين الاحتفاظ بأكياس من الفواكه والخضروات المجمدة في متناول اليد لتقليل الهدر وزيادة الراحة وتوفير المال.

تضمنت بعض خيارات البروتين الصحية التي أوصت بها اللجنة الأسماك والمأكولات البحرية (على الرغم من عدم تناولها بالبقسماط والمقلية) والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون. إذا كنت ترغب في تناول اللحوم ، فاختر القطع الخالية من الدهون والامتناع عن اللحوم المصنعة مثل النقانق والنقانق واللحوم الباردة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة.

نصحت اللجنة بتحويل النظام الغذائي للفرد بعيدًا عن الزيوت الاستوائية - جوز الهند والنخيل ونواة النخيل - وكذلك الدهون الحيوانية (الزبدة وشحم الخنزير) والدهون المهدرجة جزئيًا (اقرأ ملصق التغذية). بدلاً من ذلك ، استخدم الزيوت النباتية السائلة مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس والكانولا والجوز والزيتون. وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 30٪ ، وهو تأثير يمكن مقارنته بتناول عقار الستاتين.

أخيرًا ، يمكن للأنماط الغذائية التي حددتها اللجنة أن تتجاوز الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يمكنهم أيضًا الحماية من مرض السكري من النوع 2 وتدهور وظائف الكلى ، وربما يساعدون أيضًا في تعزيز القدرات المعرفية الأفضل ومعدل أبطأ للتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.