بالتعاون مع روسيا وفرنسا.. أول مركز معتمد لصيانة الطائرات الهليكوبتر.. تفاصيل

استمرت فعاليات اليوم الرابع للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المهندس مجاهد عبد العزيز الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ليكشف عن تفاصيل المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات بمصنع حلوان للصناعات المتطورة.

وأكد مجاهد عبد العزيز خلال تصريحات لـ موقع صدى البلد، أن المركز يقع على مساحة 11 ألف متر مربع يسع 16 طائرة عمل و4 جاهزية للطيران، موضحا أن المركز هو الأحدث تكنولوجي في الشرق الأوسط، ويعتبر من المراكز المتقدمة في العالم في مجال عمل الهليكوبترات.

وأوضح «مجاهد عبد العزيز» أن المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات جاهز للطائرات الموجودة بالقوات الجوية، فضلا عن التدريب والصيانة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع الجانب الروسي من خلال اتفاقيات وعقود بين الجانبين المصري والروسي لصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني، وكذلك، هناك تعاون مع الجانب الفرنسي .

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إلى أن هناك تدريب للعمال والمهندسين في بالتنسيق مع الجانبين الروسي والفرنسي، والتدريب والتحديث مستمر، مضيفا أن المركز اعتمد ضمن المراكز التصميمات الأساسي الهليكوبترات الأساسية.

المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات بمصنع حلوان للصناعات المتطورة

يقع المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات بمصنع حلوان للصناعات المتطورة. على مساحة 11 ألف م2، القدرة الاستيعابية عدد 20 هل، منهم عدد 4 هل كاملة بالريش ومجموعة الذيل، والقدرة الانتاجية من 7-8 هل سنويا.

«التجهيزات»

عدد 2 ونش علوى حمولة 5 طن – حركة طولية وعرضية

عدد 2 كمبروسر هواء مضغوط

نظام إنذار الحريق - نظام اطفاء حريق «مياه /فوم/ثانى أكسيد الكربون»

منظومة مراقبة داخلية لمتابعة أعمال العمرة / خارجية بالكاميرات.

الأرضية مزودة بعدد 16 نقطة توصيل للطائرات بها جميع مصادر التوصيلات الكهربية والهواء المضغوط اللازم الاختبارات الأرضية.

تم تجهيز المركز بأبواب بمساحات مناسبة تسمح لجميع طرازات الهل بالدخول كاملة بدون فك المراوح الخاصة بها مصادر تغذية قدرة كهربائية مختلفة تقوم بتوفير احتياجات جميع طرازات الهليكوبتر متضمنة الطرازات المنضمة حديثا.

ورش عمرة الأجزاء: عدد 8 ورش مجهزة بجميع التجهيزات الكهربائية ومخارج الهواء المضغوط اللازمة تسمح بتنفيذ الأعمال على ملحقات عدد 5 هل في نفس الوقت بالورشة الواحدة.

«شهادات الإعتماد»

شهادة اعتماد مركز صيانة الهل جازيل من شركة ايرباص رقم «sc» -AME-0258-2020»

شهادة اعتماد مركز صيانة الهل جازيل لتركيب جهاز تسجيل بيانات الطيران «FDR».

شهادات اعتماد خطوط عمرة الهل مي 17 /من 8 شركة الهليكوبترات الروسية Mil Moscow Helicopter Plan) أرقام 0017BT - 01V/NHC - 02/NHC.

