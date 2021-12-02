عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع روسيا وفرنسا.. أول مركز معتمد لصيانة الطائرات الهليكوبتر.. تفاصيل

المركز الدولي لعمرة
المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات

استمرت فعاليات اليوم الرابع للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 

أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المهندس مجاهد عبد العزيز الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع،  ليكشف عن تفاصيل المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات بمصنع حلوان للصناعات المتطورة.

 

وأكد مجاهد عبد العزيز خلال تصريحات لـ موقع صدى البلد، أن المركز يقع على مساحة 11 ألف متر مربع يسع 16 طائرة عمل و4 جاهزية للطيران، موضحا أن المركز هو الأحدث تكنولوجي في الشرق الأوسط، ويعتبر من المراكز المتقدمة في العالم في مجال عمل الهليكوبترات.

 

وأوضح «مجاهد عبد العزيز» أن المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات جاهز للطائرات الموجودة بالقوات الجوية، فضلا عن التدريب والصيانة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع الجانب الروسي من خلال اتفاقيات وعقود بين الجانبين المصري والروسي لصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني، وكذلك، هناك تعاون مع الجانب الفرنسي .

 

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إلى أن هناك تدريب للعمال والمهندسين في بالتنسيق مع الجانبين الروسي والفرنسي، والتدريب والتحديث مستمر، مضيفا أن  المركز اعتمد ضمن المراكز التصميمات الأساسي  الهليكوبترات الأساسية.

 

المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات بمصنع حلوان للصناعات المتطورة

 

يقع المركز الدولي لعمرة الهليكوبترات بمصنع حلوان للصناعات المتطورة. على مساحة 11 ألف م2، القدرة الاستيعابية عدد 20 هل، منهم عدد 4 هل كاملة بالريش ومجموعة الذيل، والقدرة الانتاجية من 7-8 هل سنويا.

 

«التجهيزات»

 

عدد 2 ونش علوى حمولة 5 طن – حركة طولية وعرضية

عدد  2 كمبروسر هواء مضغوط

نظام إنذار الحريق  - نظام اطفاء حريق «مياه /فوم/ثانى أكسيد الكربون»

منظومة مراقبة داخلية لمتابعة أعمال العمرة / خارجية بالكاميرات.

الأرضية مزودة بعدد 16 نقطة توصيل للطائرات بها جميع مصادر التوصيلات الكهربية والهواء المضغوط اللازم الاختبارات الأرضية.

تم تجهيز المركز بأبواب بمساحات مناسبة تسمح لجميع طرازات الهل بالدخول كاملة بدون فك المراوح الخاصة بها مصادر تغذية قدرة كهربائية مختلفة تقوم بتوفير احتياجات جميع طرازات الهليكوبتر متضمنة الطرازات  المنضمة حديثا.

ورش عمرة الأجزاء: عدد 8 ورش مجهزة بجميع التجهيزات الكهربائية ومخارج الهواء المضغوط اللازمة تسمح  بتنفيذ الأعمال على  ملحقات  عدد 5 هل في نفس الوقت  بالورشة الواحدة.

 

«شهادات الإعتماد»

 

شهادة اعتماد مركز صيانة الهل جازيل من شركة ايرباص رقم «sc» -AME-0258-2020»

شهادة اعتماد مركز صيانة الهل جازيل لتركيب جهاز تسجيل بيانات الطيران «FDR».

شهادات اعتماد خطوط عمرة الهل مي 17 /من 8 شركة الهليكوبترات الروسية Mil Moscow Helicopter Plan)  أرقام 0017BT - 01V/NHC - 02/NHC.
 

الهليكوبترات EDEX 2021 مصنع حلوان للصناعات المتطورة عمرة الهليكوبترات روسيا فرنسا

ترشيحاتنا

منها الولايات المتحدة .. ظهور المتحور الجديد أوميكرون في هذه الدول |تعرف

بتصميم جديد كليًا .. ظهور خاطف للانظار للسيارة سوزوكي التو 2022|صور

منها كلبش.. حسن الرداد: اعتذرت عن أفلام ومسلسلات كثيرة بسبب ظروف شخصية..فيديو

هل تم رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في مصر؟ الصحة تجيب

الصحة: تسجيل 919 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

تسكين المرحلة الثانية.. المحرصاوي يتابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

خبراء كورونا: أوميكرون سيحتل العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

مخاوف بلا نهاية.. مكتشفة أوميكرون تثير القلق حول المتحور الجديد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية الحربية "فيديو"

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ