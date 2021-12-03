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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق المرتبط بالأهلي يفوز بالدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري تنس الطاولة

صدى البلد

فاز فريق المرتبط رجال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي بالدورة المجمعة الثانية، لبطولة الدوري الممتاز التي أقيمت على صالة نادي طنطا الرياضي.

وحقق الأهلي الفوز في 4 مباريات على جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وألعاب دمنهور، وطنطا، والحوار بنتيجة 3-0 في كل المباريات، بينما انسحب فريق أسوان من الدورة المجمعة الثانية.

الجدير بالذكر، أن الأهلي كان قد فاز أيضا بالدورة المجمعة الأولى التي أقيمت الشهر الماضي على صالة النادي بفرع مدينة نصر.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى في دوري المرتبط «رجال»، مع أندية جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وأسوان، وطنطا، وألعاب دمنهور، والحوار.

وخاض الأهلي، الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط بلاعبين من فرق تحت 19 و17 و15 عامًا، وضمت القائمة كلا من: مروان جمال، ومؤمن صلاح، وياسين وائل، وزياد الشوه، ويوسف عبد الوهاب، ومصطفى سيد زينهم، وياسين ياسر، ومحمد عبد العزيز السيسي، وعمر هاني.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد عبد السلام مدربًا لفريق تحت 19 عامًا، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق تحت 17 عامًا، ومحمد إسماعيل مدربًا لفريق تحت 15 عامًا.

 

فريق المرتبط رجال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي النادي الأهلي تنس الطاولة لبطولة الدوري الممتاز جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة

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