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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«زراعة كفر الشيخ» تنظم ندوة حول رعاية المحاصيل الشتوية الحقلية والبستانية.. صور

جانب من القوافل الزراعية
جانب من القوافل الزراعية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة إرشادية، بعنوان «رعاية المحاصيل الشتوية الحقلية والبستانية المشروعات الصغيرة»، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

 

يأتي ذلك  بتوجيهات الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، وذلك لتفعيل الدور المجتمعى للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدنى ودورها في تنمية القطاع الزراعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الندوة تناولت عدداً من الموضوعات، منها أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل البستانية، وأمراض الفاكهة وطرق مكافحتها، وأهم أمراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة، وأمراض البصل و الثوم وطرق المكافحة والتعرف على أهم أمراض و طرق الوقاية والعلاج وأمراض النيماتودا وطرق المكافحة، وذلك فى إطار توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كماً ونوعاً.

 

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على استمرار تنفيذ خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وتفعيل الدور المجتمعي للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدنى ودورها في تنمية القطاع الزراعي، وتم تنفيذ الخطة في عدد من القرى منها قرية  الصفران التابعة لمركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى إطار  التعاون المستمر بين الكلية و معهد بحوث الارشاد الزراعي ومحطة بحوث سخا والإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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حياة كريمة كفر الشيخ وزير الزراعة المشروعات الصغيرة الأراضى الزراعية وزارة الزراعة المبادرة الرئاسية

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