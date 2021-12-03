زد 2007 يفوز على أكتوبر بخماسية في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق ٢٠٠٧ بقطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم علي فريق السادس من أكتوبر بنتيجة خمسة أهداف دون رد ، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري منطقة الجيزة المجموعة الأولى الدور الأول للموسم الرياضي 2021-2022 بملعب الشيخ زايد.

يأتي ذلك تحت قيادة أسامة عبد الله، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق.



وأحرز أهداف اليوم كلا من:

احمد فايز هدف

عمر وليد ثلاثة أهداف

معاذ ابراهيم هدف



وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، علي متابعة المباراة وتهنئة الجهاز والاعبين عقب الفوز اليوم وعقد جلسه مع الاعبين وحثهم علي ، استمرار الفوز و التتويج بالبطوله والسعي دائما نحو تصدر الدوري وحصد اللقب.

ويستعد فريق زد موليد ٢٠٠٧ لمواجهة فريق الشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة دوري المنطقة و المقرر إقامتها في العاشرة صباح يوم الجمعه المقبل بملعب نادي الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.