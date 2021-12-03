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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو مجمع اللغة العربية: تركت كلية الطب بسبب التشريح

الدكتورة وفاء كامل،
الدكتورة وفاء كامل، عضو مجمع اللغة العربية

قالت الدكتورة وفاء كامل، عضو مجمع اللغة العربية، إن عشقها للغة العربية بدأ منذ صغرها، حيث كان والدها حاصلا على العالمية الأزهرية، وهي تعادل الدكتوراه، وكان محبا للغة العربية ومتفانيا في خدمتها، مضيفة «أحببت معه بحكم حبي له اللغة العربية، وكنت اقرأ كل ما تصل إليه يدي من تلك الكتب والمطبوعات».

وتابعت وفاء كامل، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن هذا الوضع استمر معها حتى التحقت بكلية الطب، لكنها وبسبب التشريح قررت أن تترك الطب جانبا وتبدأ في دراسة اللغة العربية بنظام الانتساب، «والدي هو من شجعني على ذلك بالرغم من تخوفي من النحو وخشيه الرسوب فيه، ولكنه ساعدني على تجاوز ذلك».

وأوضحت أنها بعدما تجاوزت فترة الجامعة التحقت بالتعليم الأكاديمي للطلاب، ومازالت تدرس في كلية الأداب حتى الآن، لكنها ظلت حريصة على الإخلاص في العمل والاستمرار والعطاء، «كنت بحس أني أما للطلاب، وحب الطلبة كان دافعا لاستمراري في التدريس، وهم أيضا بادلوني الحب بالحب».

وأكدت أنها استغرقت 5 سنوات حتى نجحت في الحصول على درجة الماجيستير، وكانت في تلك الفترة تعمل على دراسة المعاجم، وخاصة كعب بن الزهير، «كل كلمة كنت ببحثها وأشوف المعني اللي قصده فيها إيه بالظبط، وكنا بنبحث العصور ونشوف أسلوب كل واحد والمعاني التي اختارها كلا منهم».

وتابعت: «حققت في أثناء رسالتي نسبة الشعر إلى الشاعر، والرسالة كانت متضخمة، وأحد العلماء جاء لزيارتنا في مصر وذكر لي أن تلك الرسالة في حال عرضها في أمريكا سأمنح عليها الدكتوراه وليس الماجيستير".

 

مجمع اللغة العربية العالمية الأزهرية كلية الطب درجة الماجيستير مصر

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