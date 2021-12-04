مساحات 97.5 متر.. القاهرة تطرح 150 شقة للبيع بالسلام| تفاصيل المزاد

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، عن بيع أراضى ووحدات سكنية ومحلات تجارية ووحدات إدارية وطرح حق استغلال بدرومات ومجزر النصف آلى ووحدات إدارية ومحلات تجارية وخدمات وكافيتريات ومحطات تقوية محمول وبوفيه بأحياء مختلفة.

وجاءت التفاصيل كالتالي :

ًجلسة مزاد يوم الثلاثاء الموافق 14-12-2021 الساعة 12 ظهراً بنادى شرطة القاهرة بعابدين :

1- بيع ١٥٠ وحدة سكنية بمشروع أهالينا ٢ بحى السلام أول ً للوحدة بعمارات أرقام (١ ،٥ ،٦ ،٧ ،٨ ،١١ ،١٢) بمساحة ٩٧٫٥م٢ تقريبا - تأمين دخول المزاد 3000 جنيه ،و ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.

2 - بيع ٤ محلات تجارية دوبلكس بمشروع أهالينا ١ بحى السلام أول بمساحة ٢٩٥م٢ تقريبا لكل محل بعمارات أرقام _(١ ،٢ ،٣) ، تأمين دخول المزاد ١٩٥٠٠ جنيه ، ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.

3 - بيع عدد ١٧ محل ً مساحات من ٧٣م٢ إلى ٨٨م٢ تقريبا بعمارات أرقام (١٥ ،١٦ ،١٧ ،١٨ ،١٩ ،٢٠ ،٢١ ،٢٢ ،٢٣ ،٢٤) تأمين دخول المزاد 3000 جنيه ،و ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.

4 - طرح حق استغالل لمدة ١٠ سنوات لـ ٤٢ بدروم بنشاط حرفى بمشروع أهالينا بحى السلام أول بساحة ١٨٠م٢ لكل بدروم تأمين دخول المزاد ٢٠٠٠٠ جنيه ، ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيه.

5 - طـرح حق استغلال مدة عشر سنوات لمجزر 15 مايو النصف آلى مساحة إجمالية ٢٨٨٢٥م٢ تقريبا تأمين دخول المزاد ١٥٠٠٠٠٠ جنيه ، ثمن كراسة الشروط ٤٠٠٠ جنيه.

