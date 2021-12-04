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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين انتحلا صفة موظفين بوحدات التراخيص للنصب على مالكي السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة موظفين بوحدات التراخيص والنصب على مالكي السيارات.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض علي شخصين لقيامهما بانتحال صفة موظفين بوحدات التراخيص والنصب على مالكي السيارات .

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجدهما داخل وحدتي مرور بالقاهرة مُنتحلان صفة موظفان بوحدات التراخيص وقيامهما بإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ، وعثر بحوزتهما على رخصة تسيير لسيارة "باسم أحد الأشخاص" - توكيل بيع لذات السيارة المشار إليها - شهادة بيانات لسيارة أخرى - صورة ضوئية من فاتورة بيع لذات السيارة - مبالغ مالية.

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و اعترفا بانتحالهما صفة موظفان بوحدات التراخيص والنصب على مالكى السيارات مقابل التحصيل منهم على مبالغ مالية ، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس شخصين انتحال موظفين بوحدات التراخيص مالكي السيارات التراخيص

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